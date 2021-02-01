Суд вернул прокуратуре дело убивших отца сестер Хачатурян

Уголовное дело старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, вернут прокуратуре. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Алексей Липцер.

По его словам, такое решение принял Мосгорсуд по итогам рассмотрения ходатайства защиты и потерпевших. Адвокаты обвиняемых Крестины и Ангелины указали суду на имеющиеся в обвинительном заключении противоречия, из-за которых рассмотрение дела невозможно. Родственники погибшего Михаила Хачатуряна сослались на решение Басманного суда столицы, который признал незаконным отказ следователя возбудить против него уголовное дело о насилии над дочерьми.

Исходя из этого, Мосгорсуд вернул дело сестер прокуратуре для устранения указанных недочетов.

Такое решение было принято после нескольких безуспешных попыток сформировать коллегию присяжных. Слушания по делу откладывались по разным причинам с лета 2020 года.

Уголовное дело младшей сестры Марии Хачатурян рассматривается в отдельном порядке Бутырским судом Москвы.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.