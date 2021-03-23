Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца, Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Следователи официально уведомили защиту дочерей Хачатуряна о возбуждении против их отца уголовного дела по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

11 марта адвокат сестер сообщил о деле против Михаила Хачатуряна за побои и насилие, однако официального подтверждения данных от следствия не поступало

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.