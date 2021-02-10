Стали известны подробности жизни сестер Хачатурян в ожидании суда

Адвокаты и мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, раскрыли подробности их жизни в ожидании суда. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Защитница Ангелины Хачатурян, Мари Давтян, рассказала, что не слышала от девочек ни истерик, ни жалоб, несмотря на то, что они много пережили и им еще многое предстоит. Она добавила, что суд разрешил матери девочек Аурелии общаться с детьми.

Давтян уточнила, что девочкам пытались организовать работу с психологами, но это оказалось бесполезно, потому что они пока не могут забыть жизнь с отцом.

Другой адвокат Ангелины, Алексей Паршин, рассказал, что сестрам намного легче, чем было с отцом. По его словам, в начале следствия в 2018 году девушка рассказывала, что в СИЗО не так страшно, как было дома с Михаилом Хачатуряном.

Аурелия, рассказала, что вся семья очень устала. Сестрам Хачатурян заново предстоит пройти допросы, экспертизы. По ее словам, ни одна из сестер не учится. Ангелина пыталась работать в супермаркете, но ей пришлось уволиться из-за постоянных вызовов в суд. Сама Аурелия работает продавцом, семья живет на ее заработки, ей помогают мама, брат и сын.

Женщина также рассказала, что сестер часто узнают на улице и говорят им слова поддержки, но они сами боятся с кем-то разговаривать. Она добавила, что у Марии был молодой человек, но его признали свидетелем по делу и им запретили общаться. «Но больше всего девчонки переживают, что не могут вот уже столько времени общаться друг с другом. Они же всегда вместе были, неразлучными. И когда теперь они смогут увидеться все втроем и смогут ли?» — заключила мать сестер.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.