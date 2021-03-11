На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми. Об этом в четверг, 11 марта, со ссылкой на адвоката сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, который участвует в процессе и просил не называть свое имя, уголовное дело в отношении Хачатуряна возбуждено по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»).

Как считает следствие, жертвами насилия со стороны погибшего становились его собственные дочери. Официального подтверждения этих данных от следствия пока не поступало.

10 февраля адвокаты и мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, раскрыли подробности их жизни в ожидании суда.

Мари Давтян, защитница Ангелины Хачатурян, рассказала, что не слышала от девочек жалоб, несмотря на то, что они много пережили и им еще многое предстоит. Она добавила, что суд разрешил матери девочек Аурелии общаться с детьми.

Еще один адвокат Ангелины Алексей Паршин рассказал, что сейчас сестрам намного легче, чем было с отцом. По его словам, в начале следствия в 2018 году девушка рассказывала, что в СИЗО не так страшно, как было дома с Михаилом Хачатуряном.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.