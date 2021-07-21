Россиянин убил больную мать и покончил с собой

В Тевризском районе Омской области местный житель убил больную мать и покончил с собой. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону, передает «Город55».

По данным ведомства, 18 июля приятель россиянина пришел к нему в гости и наткнулся на тело 51-летнего мужчины и его 83-летней матери. Он обратился в правоохранительные органы. По факту случившегося было возбуждено дело по статье 105 УК («Убийство»). Правоохранительные органы рассматривают и другие версии.

Приятель мужчины рассказал, что был у него в гостях несколько дней назад. Они выпили, и друг начал жаловаться на больную мать — женщина не вставала с постели и страдала психическим расстройством.

Полтора года назад сын ушел с работы, чтобы ухаживать за матерью. У него был идеальный порядок, он занимался хозяйством, не злоупотреблял алкоголем.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара убила свою пятилетнюю дочь, после чего покончила с собой. Их тела обнаружили рядом с домом. Возбуждено уголовное дело.