Россия
 
Последние новости
США призвали Украину «помолчать» из-за сделки по «Северному потоку-2»
Опьянение и пульс у российских водителей захотели проверять дистанционно
В России научились лечить хронический гепатит В
В Московском зоопарке родился детеныш карманных кенгуру 
Заразившуюся коронавирусом спортсменку отстранили от участия в Олимпиаде
Уровень просрочки по кредитам в России упал до уровня до пандемии
Боррель заявил о необходимости соблюдения резолюции СБ ООН по Вароше
Принца Гарри лишат приглашения на юбилей Елизаветы II
Вышел трейлер новой части «Чудаков»
Протасевич пообщался с основателем NEXTA
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин убил больную мать и покончил с собой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Гернет / РИА Новости

В Тевризском районе Омской области местный житель убил больную мать и покончил с собой. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону, передает «Город55».

По данным ведомства, 18 июля приятель россиянина пришел к нему в гости и наткнулся на тело 51-летнего мужчины и его 83-летней матери. Он обратился в правоохранительные органы. По факту случившегося было возбуждено дело по статье 105 УК («Убийство»). Правоохранительные органы рассматривают и другие версии.

Приятель мужчины рассказал, что был у него в гостях несколько дней назад. Они выпили, и друг начал жаловаться на больную мать — женщина не вставала с постели и страдала психическим расстройством.

Полтора года назад сын ушел с работы, чтобы ухаживать за матерью. У него был идеальный порядок, он занимался хозяйством, не злоупотреблял алкоголем.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара убила свою пятилетнюю дочь, после чего покончила с собой. Их тела обнаружили рядом с домом. Возбуждено уголовное дело.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка убила малолетнюю дочь и покончила с собой
В российском регионе нашли пропавшего при странных обстоятельствах подростка
Россиянка покончила с собой после попытки убить дочь из-за домашнего задания