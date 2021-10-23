В отношении зарезавшего внука 59-летнего россиянина завели уголовное дело

В Ростове-на-Дону пьяный 59-летний местный житель зарезал шестилетнего внука, в отношении гражданина завели уголовное дело. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянин набросился на мальчика с кухонным ножом и нанес ему множественные ножевые ранения, от которых ребенок скончался на месте. Подозреваемый был задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. На месте работают эксперты-криминалисты. Назначен ряд экспертиз.

Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на время следствия и помещении его в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

1 января сообщалось, что в Новосибирской области местный житель сдал следователям свою 61-летнюю бабушку, которая 10 лет назад совершила убийство мужа.