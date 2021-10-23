В российском городе деда заподозрили в убийстве 6-летнего внука

В Ростове-на-Дону в убийстве 6-летнего ребенка заподозрили его 59-летнего деда

59-летнего жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве своего 6-летнего внука. Об этом в субботу, 23 октября, сообщается на сайте СУ СК России по Ростовской области.

Ребенок погиб 22 октября. По данным следствия, подозреваемый в момент совершения преступления был пьян. Мужчина нанес мальчику множественные ножевые ранения. В результате тот скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппе Ленинградской области суд арестовал 57-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки, совершенном 13 лет назад. Мужчина является сыном судьи, проработавшей долгое время в городском суде и скончавшейся в 2014 году.