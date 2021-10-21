Насильники заманили россиянку в квартиру обещанием показать кролика

В Москве задержаны двое мужчин, изнасиловавших россиянку. Об этом в четверг, 21 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 18 октября женщина познакомилась с подозреваемыми в кафе. Пообещав показать ей живущего у одного из них кролика, мужчины заманили ее в квартиру в столичном районе Кунцево, где напали и изнасиловали. После заявления потерпевшей оба были задержаны.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 («Изнасилование группой лиц») УК РФ и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых и помещении их в СИЗО.

Как сообщает РЕН ТВ, во время знакомства мужчины представились своей жертве Юрием и Ангелом.

12 октября сообщалось, что Московский областной суд приговорил жителя Подмосковья к пожизненному заключению за изнасилования и убийства девушек.