Россиянина задержали по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки. Им является 42-летний житель Нерчинска, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Забайкальскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ («изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый обманул и привел девятилетнюю девочку в свой дом, где изнасиловал ее, после чего скрылся. Задержание мужчины произошло через два дня в одном из соседних районных центров.

Ранее сообщалось о том, что Верховный суд Республики Башкортостан смягчил наказание отцу пятерых детей, который на протяжении нескольких лет насиловал младшую дочь, с 5 лет до 4 лет и 10 месяцев.

В сентябре Салаватский межрайонный суд Башкирии приговорил 36-летнего россиянина, который изнасиловал школьную подругу дочери, к семи с половиной годам колонии строгого режима.