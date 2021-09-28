Насиловавшему свою дочь россиянину смягчили приговор

Верховный суд Башкирии сократил на два месяца срок мужчине, который насиловал дочь

Верховный суд Республики Башкортостан смягчил наказание местному жителю, который годами насиловал свою дочь, сократив ему срок с пяти лет до четырех лет и 10 месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, многодетный отец пятерых детей на протяжении нескольких лет насиловал свою младшую дочь. Девушка молчала из-за угроз убийством. Преступления вскрылись, когда потерпевшей исполнилось 15 лет.

Обвинение строилось на показаниях самой потерпевшей и ее старшей сестры. Но после задержания отца дочери сознались, что выдумали эту историю, чтобы его проучить — он запретил одной из них встречаться с молодым человеком. Однако следствие инкриминировало мужчине 12 эпизодов по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).

При этом экспертиза показала, что жертва — девственница. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

23 июня 2021 года сообщалось, что многодетному жителю Уфы вынесли приговор.