Задержан надругавшийся над семилетними девочками пьяный россиянин

В Татарстане 46-летний педофил надругался над семилетними детьми на детской площадке

В Республике Татарстан был задержан 46-летний подозреваемый в надругательстве над семилетними девочками россиянин. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 октября в Нижнекамске пьяный мужчина, используя физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении ребенка на детской площадке на улице 30 лет Победы, а затем на площадке, расположенной на улице Табеева. Дети рассказали о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали по горячим следам. СКР возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

18 октября сообщалось, что Кировский районный суд Астрахани арестовал жителя Ульяновской области, который после побега из колонии совершил два изнасилования.