Взят под стражу изнасиловавший школьницу после побега из колонии заключенный

Кировский районный суд Астрахани арестовал жителя Ульяновской области, который после побега из колонии совершил два изнасилования. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Астраханской области Андрей Хегай.

По его словам, Дмитрий Милохов 1992 года рождения взят под стражу на два месяца. Заключенный отбывал срок в колонии-поселении в Ульяновской области и сбежал оттуда. В Волгоградской области беглец изнасиловал 15-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой. 14 октября, уже в Астрахани, он напал на 26-летнюю местную жительницу, ограбил ее и изнасиловал.

15 октября мужчину задержали в спальном районе Астрахани.