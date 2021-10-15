Российский эксперт назвал предпочтения педофилов при выборе профессии

Педофилы часто выбирают профессии, где работа связана с детьми, им с ними интересно. Об этом «Ленте.ру» рассказал судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин.

По его словам, люди, имеющие нездоровое сексуальное влечение, предпочитают работать в школах, детских лагерях.

«Педофил — это чаще всего человек, несостоявшийся в жизни, порой не сумевший создать семью, предпочитающий общество детей и подростков. В сексологии есть термин "задержка сексуального развития" — это о них. В юности они обычно играют с детьми младше себя, не встречаются с девушками, как сверстники, их не принимают или даже обижают в классе», — говорит эксперт.

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Варваркин отметил, что у таких людей не складываются отношения с женщинами, они могут долго жить с мамой, часто педофилы страдают задержкой в развитии — они вовремя не прожили какие-то вещи, общение, отношения. Иногда эти люди даже не осознают свое влечение.

Преступления они совершают не так, как скажем, наркоманы: они не насиловали своих жертв, а совершали действия сексуального характера. Действия педофилов похожи на детские, они примитивны.

«Знаете, как дети в шесть-семь лет проходят период межполовых различий: посмотреть на [обнаженного] ребенка другого пола, потрогать. Вот и у педофилов похожие действия — только во взрослом состоянии и с сексуальным умыслом», — отмечает Варваркин, добавляя, что педофилы могут «развернуться» и совершить что-то более серьезное.

Ранее судебно-психиатрический эксперт рассказал о принудительном лечении убийц и педофилов. По его словам, преступников, признанных невменяемыми, отправляют на принудительное лечение в больницы с интенсивным наблюдением, в специализированные и общего типа.