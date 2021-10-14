Осужденному за педофилию российскому экс-депутату сократили срок на 10 лет

В Челябинске суд сократил с 17 до 7 лет срок экс-депутату Мурадяну по делу о педофилии

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда сократила на десять лет срок наказания бывшему российскому депутату Гургену Мурадяну, осужденному на 17 лет по делу о педофилии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Срок был сокращен в связи с тем, что суд переквалифицировал обвинение фигуранту дела со статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») на менее тяжкую статью 135 УК РФ («Развратные действия»). Защита просила оправдать Мурадяна.

Экс-депутат районного совета и фермер Мурадян был задержан в январе 2020 года. Суд признал его виновным в том, что он склонял девочек к сексу. Мурадяну дали 17 лет. Летом ему также вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве и незаконном хранении патронов. Его признали виновным в том, что он обманом получил в Минсельхозе субсидию на 1,5 миллиона рублей на свое агропредприятие.