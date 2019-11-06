Либертарианца Михаила Светова заподозрили в разврате с несовершеннолетними

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова по статье 135 УК РФ («Развратные действия в отношении несовершеннолетних»). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время у Светова проходит обыск. К нему приехали четверо сотрудников правоохранительных органов.

«Я им сказал ждать адвокатов. Караулят под дверью», — написал либертарианец в Twitter.

Светов получил повестку о вызове в Следственный комитет 8 ноября. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

Адвокат Михаил Бирюков уточнил агентству, что уголовное дело против Светова возбуждено из-за публикации в Instagram в 2012 году. Статью, по которой ведется расследование, он не назвал.

ЛПР выступила организатором ряда согласованных протестных акций, среди них митинги в защиту интернета и поддержку Telegram, в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

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