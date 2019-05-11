Участника «аниме-вечеринки» либертарианцев задержали на лекции об оружии

Московская полиция задержала участника «консервативной аниме-вечеринки» Либертарианской партии России Владимира Осенина, который читал лекцию об оружии. Об этом сообщает РЕН.

Член федерального комитета ЛПР Осенин выступал за расширение прав граждан на ношение огнестрельного оружия. Во время выступления он сообщил, что принес пистолет, ружье и винтовку. Полицию вызвали после того, как он начал размахивать оружием, утверждают участники мероприятия. На теннисном столе были обнаружены несколько видов огнестрельного оружия.

Организаторы вечеринки заверили, что ее участники не совершали противозаконных действий, а просто жарили бургеры.

Вечеринку организовал член Либертарианской партии, известный блогер Михаил Светов.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



