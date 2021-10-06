В Госдуме захотели ужесточить наказание за изнасилование детей

Государственная дума может рассмотреть в октябре законопроект об ужесточении наказания для педофилов вне зависимости от возраста жертвы насилия. Об этом пишут «Известия».

Сейчас Уголовный кодекс разграничивает ответственность за изнасилование либо насильственные действия сексуального характера возрастом жертвы. Так, наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение может относиться к преступникам, если жертвой стал ребенок, не достигший 14-летнего возраста. Если же подростку больше 14 лет, то преступнику грозит срок от 8 до 15 лет.

Авторы законопроекта указывают, что наказание за такие преступления в отношении подростков старше 14 лет недостаточно. Разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором, и депутаты предлагают не учитывать его при вынесении приговора. Тем же законопроектом предлагается установить максимальное наказание за изнасилование двух или более несовершеннолетних. Издание уточняет, что инициативу, предложенную «Единой Россией», поддержали в большинстве фракций.

Ранее в поселке Винтай Самарской области обнаружили тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением. Он начал скрываться с конца августа 2021 года, после того как его заподозрили в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Позднее правоохранительные органы задержали отца девочки, который подозревается в убийстве предполагаемого насильника.

10 сентября начальник отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних МВД Петербурга полковник полиции Алексей Родин, которого называют «охотником за педофилами», рассказал о резком росте число преступлений сексуального характера против детей во время карантина. «Люди сидят дома. У него кругозор от ларька до бакалеи. И с женой давно не было интима. А тут дочка подрастает, а если это еще и падчерица... Имя таким случаям — "легион". Дети до 8 лет, огромное количество детей, это чисто инцест. Либо пьяный друг пришел в гости к родителям. Знакомый, родственник. На этой неделе вот задержали такого», — отметил он.

Типичная жертва педофила — это ребенок от 8 до 12 лет, идущий в школу либо в другое заведение без взрослого. По словам полковника, 80 тысяч из 100 тысяч потерпевших приходится на детей 10 лет. После 12 лет жертв педофилов меньше, потому что в этом возрасте ребенок может закричать или убежать, указал Родин.