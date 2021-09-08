Россиянин задержан за интимную переписку с мальчиками-подростками

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который вел переписку с мальчиками-подростками и выманивал у них интимные фотографии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

3 сентября 2021 года 36-летнего жителя Новокузнецка задержали сотрудники полиции. В настоящее время он арестован. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Мужчине предъявлены обвинения по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц»).

По информации источника издания, педофил переписывался с подростками из разных регионов России в социальной сети «ВКонтакте» с фейковой страницы под именем Кости М. О себе он рассказывал, что несколько лет назад охранял заключенных, затем пытался устроиться охранником. Мужчина общался со школьниками на тему секса и просил их прислать интимные фотографии.

В июле 2014 года он начал интимную переписку с 13-летним мальчиком из поселка Колывань Новосибирской области. В сентябре 2014 года он общался через интернет с 14-летним подростком из деревни Семедово Московской области. Затем мужчина познакомился в сети с 13-летней девочкой из Бердска Новосибирской области.

Через некоторое время педофил перешел на детей из крупных городов: в марте 2015 года он несколько дней общался с 12-летним мальчиком из Новосибирска. С октября 2016 по январь 2017 года интимные фото мужчине присылал 12-летний подросток из Нижнего Новгорода. В ноябре 2016 года он параллельно общался с 13-летним школьником из Новосибирска, а в январе 2017 года — из Краснодара.