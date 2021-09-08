Силовые структуры
 
Последние новости
На генерала Вооруженных сил России завели дело о крупной взятке
Бывшему депутату Госдумы вынесли приговор за хищение двух миллиардов рублей
Неудачные результаты самостоятельных стрижек детей рассмешили родителей
Выжившая 10-летняя девочка раскрыла подробности взрыва газа в Ногинске 
Военные впервые получат реактивные ранцы
Кудрин нашел риски для доходов России
Россиянам рассказали о самом полезном для сердца продукте
Изменение климата резко увеличило количество стрекоз
«Зенит» прокомментировал запрет ФИФА на игру бразильцев в матче с «Челси»
Умер штурмовавший дворец Амина ветеран «Альфы»
Новости партнеров

Россиянин задержан за интимную переписку с мальчиками-подростками

Полиция задержала жителя Новокузнецка, который выманивал интимные фотографии у подростков
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который вел переписку с мальчиками-подростками и выманивал у них интимные фотографии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

3 сентября 2021 года 36-летнего жителя Новокузнецка задержали сотрудники полиции. В настоящее время он арестован. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Мужчине предъявлены обвинения по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц»).

По информации источника издания, педофил переписывался с подростками из разных регионов России в социальной сети «ВКонтакте» с фейковой страницы под именем Кости М. О себе он рассказывал, что несколько лет назад охранял заключенных, затем пытался устроиться охранником. Мужчина общался со школьниками на тему секса и просил их прислать интимные фотографии.

В июле 2014 года он начал интимную переписку с 13-летним мальчиком из поселка Колывань Новосибирской области. В сентябре 2014 года он общался через интернет с 14-летним подростком из деревни Семедово Московской области. Затем мужчина познакомился в сети с 13-летней девочкой из Бердска Новосибирской области.

Через некоторое время педофил перешел на детей из крупных городов: в марте 2015 года он несколько дней общался с 12-летним мальчиком из Новосибирска. С октября 2016 по январь 2017 года интимные фото мужчине присылал 12-летний подросток из Нижнего Новгорода. В ноябре 2016 года он параллельно общался с 13-летним школьником из Новосибирска, а в январе 2017 года — из Краснодара.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Арендованный дом подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске попал на видео
Появилась новая версия похищения школьниц в Киселевске
Эксперт назвал педофилию неизлечимой и предложил два способа борьбы с ней
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
09:46 7 сентября

ФСБ возложила вину за диверсию на газопроводе в Крыму на украинскую разведку

09:31 7 сентября

После пропажи двух российских школьниц заведено дело

08:50 7 сентября

Россиянин забил до смерти молотком сестру с племянницей и сдался полиции

Силовые структуры00:0115 мая

Отступники в законе.

Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
08:44 7 сентября

Адвокат бизнесмена Быкова прокомментировал приговор по делу о двойном убийстве

05:39 7 сентября

Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве

23:20 6 сентября

Россиянин избивал собственных детей и изуродовал им лица

Силовые структуры00:0311 мая

«Их жизнь на зоне не стоит и гроша».

12 лет назад застрелили вора в законе Япончика. Как сегодня судят его убийц?
21:40 6 сентября

Нарушивший границы Южной Осетии американец был экстрадирован в Грузию

20:58 6 сентября

В Москве найдено тело мужчины с кирпичом во рту

20:34 6 сентября

Россиянина посадили на 15 лет за убийство инвалида из-за лая собаки

Россия
Собянин внес поправки об усилении наказания за нарушение тишины автомобилистами
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
Именем погибшего главы МЧС Зиничева назовут улицу в Москве
«Рванул в воду за сорвавшимся человеком»
Путин, Мишустин, Кадыров и другие известные люди — о гибели главы МЧС Зиничева
Определен размер выплат пострадавшим при взрыве газа в Ногинске
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
В «Мастерскую новых медиа» соберут 70 слушателей из 33 регионов России
Все материалы
Мир
В Индонезии десятки человек погибли из-за пожара в тюрьме
В Мексике из-за наводнения пострадали более 30 тысяч человек
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Экс-посол Макфол заявил о желании России уничтожить НАТО
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Премьер Польши заявил о желании России превратить соседей в марионетки
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Латвии отказались содействовать Минску в расследовании геноцида белорусов
Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
Белорус бросил в милицейский автобус пивной бокал и получил два года колонии
Марии Колесниковой впервые за год разрешили встретиться с родственниками
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Китай решил добить целую отрасль
Institutional Investor признало лидерство аналитики Сбера на фондовом рынке РФ
Украинский банк «Конкорд» оказался под угрозой санкций платежных систем
Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Опытного российского сыщика лишили звания полковника и приговорили к шести годам
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Подсобного рабочего отдадут под суд за убийство генерала ФСИН
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Эксперт назвал причины всплеска педофилии в России
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Эксперт назвал педофилию неизлечимой и предложил два способа борьбы с ней
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Денис Мацуев
Промо
Звездная карта.
Знаменитые дирижеры, солисты и оркестры со всего мира: как фестиваль InClassica отмечает 10-летие
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
53-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты и раскрыла секрет молодости
Медсестра оплатила лечение больной матери продажей своих откровенных снимков
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Все материалы
Haval не попал в рейтинг самых качественных китайских автомобилей
Забытые концепты: Mercedes-Benz Auto 2000
Избранное на Моторе: автомобиль нового тысячелетия родом из 1981-го
АвтоВАЗ поддержит швейцарцев, которые участвуют в «Дакаре» на Lada Niva
Вообще без бензина: интересные автомобили автосалона в Мюнхене
BMW из вторсырья и Porsche с кузовом из льна
В России начались продажи обновленного Kia Cerato
Мечта коллекционера: тестируем редкий Porsche 911 Targa
В руках редакторов Мотора побывал 911 Targa 4S Heritage Design
Раскрыты комплектации и цены обновленного Skoda Kodiaq
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
В Челябинской области запустили новый брендовый маршрут
В Чувашии день рождения космонавта отпраздновали велопробегом
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Врачи из Новосибирска удалили опухоль немцу после отказа в операции в Германии
Все материалы