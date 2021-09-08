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Эксперт назвал педофилию неизлечимой и предложил два способа борьбы с ней

Профессор криминалистики заявил, что педофилия не лечится, нужна кастрация или казнь
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Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Педофилия не вылечивается, рецидивы у человека будут в любом случае; есть только два способа борьбы с людьми, имеющими такие наклонности. Об этом заявил «Ленте.ру» профессор криминалистики Анатолий Кустов.

По его словам, эта склонность заложена очень глубоко, на уровне генов. И если человек один раз переступит черту, то, может, он и не пойдет на преступление, но «тяга к несовершеннолетним половым партнерам у него в любом случае останется, а вместе с ней и высокий риск нарушить закон».

Эксперт отметил, что в одиночку человек с такими наклонностями справиться не сможет: ему нужна поддержка, чтобы интегрироваться в общество. В западных странах с педофилами проводят профилактические беседы, у них есть группы поддержки, как у анонимных алкоголиков. Но в России пытаются уйти от проблемы педофилии, просто отталкивая ее от себя. Подобное раньше было (да и сейчас есть, но в меньшей степени) с ВИЧ-инфицированными.

Кустов считает, что есть только два пути предотвращения нападений педофилов на детей.

«Первый — это кастрация, лишение мужского начала. А что еще остается, если эта проблема — на генном уровне и никак не лечится? Да, педофил может отбыть срок, но то, что у него внутри, там и останется. Никакого лекарства от педофилии сейчас нет. Второй выход — это смертная казнь, на которую у нас в стране ввели мораторий. Это тот метод, то "лекарство", страх перед которым может остановить преступника», — уверен профессор.

В Киселевске 6 сентября две школьницы не вернулись домой. Их нашли мертвыми в заброшенном доме на следующий день. Задержан подозреваемый, который сознался в изнасиловании и убийстве детей. Он отсидел 10 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

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