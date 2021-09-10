«Охотник за педофилами» раскрыл причину роста преступлений

Во время карантина, введенного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, резко увеличилось число преступлений против детей, прежде всего речь о сексуальном насилии. Об этом сообщил «Фонтанке» начальник отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних МВД Петербурга полковник полиции Алексей Родин, которого называют «охотником за педофилами».

По его словам, причина в том, что в семьях, запертых в квартирах, стало много инцестов. «Люди сидят дома. У него кругозор от ларька до бакалеи. И с женой давно не было интима. А тут дочка подрастает, а если это еще и падчерица... Имя таким случаям — "легион". Дети до 8 лет, огромное количество детей, это чисто инцест. Либо пьяный друг пришел в гости к родителям. Знакомый, родственник. На этой неделе вот задержали такого», — отметил он.

Типичная жертва педофила — это ребенок от 8 до 12 лет, идущий в школу либо в другое заведение без взрослого. По словам полковника, 80 тысяч из 100 тысяч потерпевших приходится на детей 10 лет. После 12 лет жертв педофилов меньше, потому что в этом возрасте ребенок может закричать или убежать.

Родин отмечает, что абсолютное большинство преступников подвергалось сексуальному насилию в детстве. «Он всю жизнь молчал, а потом у него поехала крыша», — сказал полковник полиции. В качестве яркого примера он привел случай из Светогорска, где тренер по дзюдо 20 лет развращал мальчиков 12-14 лет. В этом контексте он также упомянул вскрывшиеся преступления в детском доме Петербурга, где 12 преподавателей на протяжении 15 лет совершали преступления в отношении воспитанников, но они молчали все эти годы. Повзрослевшие жертвы педофилов стесняются признаваться, что подвергались сексуальному насилию.