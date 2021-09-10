«Охотник» за педофилами из Петербурга раскрыл число пойманных преступников

В Санкт-Петербурге в 2020 году полиция задержала 69 педофилов. Об этом «Фонтанке» сообщил начальник городского отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних полковник МВД Алексей Родин, которого называют «охотником» на педофилов.

По его словам, за предыдущие пять лет, за исключением 20-го года, было поймано 22 преступника, совершивших сексуальное насилие в отношении детей. Родин указал, что большим подспорьем в раскрытии преступлений против половой неприкосновенности стали уличные камеры видеонаблюдения. Полиция задерживает педофилов после первого эпизода, хотя они, как правило, совершают серию аналогичных преступлений.

«Маньяк, как правило, это серия. Процентное соотношение педофилов, которые выходят из тюрьмы и вновь совершают преступление, стремится к 100 процентам», — говорит полковник. По его словам, педофил Сергей Капустин отсидел 19 лет за серию изнасилований малолетних, а после освобождения из колонии сразу же надругался над мальчиком в Московском районе Петербурга. Преступник признался Родину, что все 19 лет мечтал о насилии над ребенком и даже выжил ради этого.

«Это болезнь. Педофилию нельзя победить», — отметил полицейский. При этом за освободившимися преступниками нет контроля. «Их настолько много, что это [отследить] невозможно. Преступник выходит на крыльцо отдела полиции, видит рядом детскую площадку и может прямо сейчас совершить там изнасилование и убийство ребенка», — сказал Родин, добавив, что полицейские не могут ходить за руку с каждым преступником.

Он считает, что суды должны давать максимальное наказание педофилам, вплоть до пожизненного заключения, а сейчас за изнасилование приговаривают на сроки от 12 до 20 лет. При этом Родин против их расстрела, потому что во время отбытия наказания раскрываются их прошлые преступления.