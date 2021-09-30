Российский таксист спас девочку от затащившего ее в гаражи педофила

В районе Домодедово таксист спас восьмилетнюю девочку от педофила, который затащил ее за гаражи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Водитель такси сидел в машине и ждал жену. В этот момент он увидел странного мужчину, который вел девочку за гаражи. Таксист дождался супругу и решил подъехать к ребенку и проверить. Она рассказала, что неизвестный предложил ей и ее подругам подзаработать, а другим девочкам начал угрожать.

Мужчина с супругой попытались догнать педофила на машине, однако ему удалось скрыться. Вскоре полицейские нашли подозреваемого, которым оказался 51-летний гражданин, имевший судимости за сексуальное насилие и побои. До этого он провел в тюрьме 31 год.

Ранее в поселке Винтай Самарской области обнаружили тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением. Он начал скрываться с конца августа 2021 года, после того как его заподозрили в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Позднее правоохранительные органы задержали отца девочки, который подозревается в убийстве предполагаемого насильника.