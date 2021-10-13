Обвиненного в педофилии актера «Улиц разбитых фонарей» уличили в спаивании детей

Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова, обвиненного в педофилии, также обвинили в спаивании несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 13 октября.

Отмечается, что 62-летний артист неоднократно склонял детей к распитию алкоголя в период с 2018-го по 2019 год. В отношении Струкова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

Впервые Струкова обвинили в педофилии в январе. Заявление на него написал 15-летний подросток. Сообщалось, что тот познакомился со Струковым в детском лагере в Ленинградской области, где артист подрабатывал вожатым. В апреле артиста арестовали.

Помимо «Улиц разбитых фонарей» Струков также появился в сериале «Убойная сила» и фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».