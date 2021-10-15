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Эксперт рассказал о принудительном лечении убийц и педофилов

Психиатр Варваркин: убийц редко признают невменяемыми, чаще преступники симулируют болезнь
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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Преступников, признанных невменяемыми, отправляют на принудительное лечение в больницы двух видов. Об этом рассказал «Ленте.ру» судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин.

По его словам, у убийц редко выявляются расстройства, не больше трети от общего числа, и мало кого из них признают невменяемыми. Преступники чаще пытаются симулировать болезнь, и тогда их отправляют на стационарную экспертизу, чтобы понаблюдать в условиях больницы. «Сложно подолгу, целый месяц симулировать болезнь под наблюдением врачей», — говорит психиатр.

Система принудительного лечения этапная, есть больницы с интенсивным наблюдением, а есть специализированные и общего типа.

Больницы с интенсивным наблюдением — это режимные учреждения, пациентов охраняют сотрудники ФСИН. По условиям они близки к колониям, там содержатся пациенты с тяжелыми расстройствами, опасные для окружающих. Лечение там может затянуться на несколько лет, иногда можно долго лечить пациента, но так и не добиться ремиссии.

«Лечение в больницах общего типа проходит в обычном психиатрическом стационаре. Там нет сотрудников ФСИН — и лечение, и охрана отданы на откуп медицине. Но условия все равно строже, — сказал Варваркин. — Среди таких пациентов много криминализованного контингента — таких людей, которые имеют опыт пребывания в местах лишения свободы. Бывает, что человек попадает в больницу прямо из колонии — заболел, когда отбывал свое наказание. Потому в отделении присутствуют тюремные замашки — пациентам пытаются доставить нелегальные передачки. И чифир, и алкоголь пытаются пронести. У них своя блатная романтика — они пытаются создавать общаки среди пациентов в больнице, выстроить иерархию, найти обиженных. Там же могут лечиться и убийцы, и педофилы. Вот и представьте, как с ними работать — нелегко, конечно».

Пациент там находится не менее полугода, а дальше его проверяет расширенная комиссия психиатров, которая решает, поправился он или нет и нуждается ли дальше в принудительном лечении. Но даже если у человека есть улучшения, его не отпускают сразу домой.

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