Россиянина направят в психбольницу за изнасилование дочери и нелегальный арсенал

Отца восьмерых детей из деревни Химози (Гатчинский район Ленинградской области), которого обвиняют в хранении нелегального оружия и изнасиловании дочери, направят на принудительное лечение в психбольницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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О деле жителя Химози Андрея Б. стало известно в декабре 2019 года. В многодетной семье (двое родителей и восемь детей, шестеро из них — несовершеннолетние) 13-летняя девочка рассказала матери, что отец насилует ее с 2012 года. Женщина некоторое время была в шоке, после чего поделилась проблемой со своей знакомой. Та сообщила об услышанном сотрудникам полиции. Позже пострадавшая подтвердила следователям свои слова.

Семья жила изолированно: дети не ходили в школу, у них не было свидетельств о рождении. Об их существовании за пределами семьи не знал никто, никаких документов на них также не было. Родители запрещали им гулять за пределами коттеджа. При этом глава семейства регулярно избивал жену и старших детей.

В доме нашли склад оружия: автоматы и пистолеты-пулеметы, взрывчатку и бронежилеты. На расспросы следователей Андрей Б. объяснил, что нелегальный арсенал необходим ему для защиты семьи, а он сам якобы является тайным агентом и борцом с коррупцией и наркомафией.

Задержанному вменили сразу четыре статьи УК РФ — 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 222 («Нелегальное хранение оружия») и 222.1 («Нелегальное хранение взрывчатки»). В настоящее время его уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении в отношении него «принудительных мер медицинского характера».

17 декабря 2019 года СКР опубликовал оперативное видео из дома многодетной семьи под Гатчиной. На кадрах был особняк, где был обнаружен арсенал, внутри него — беспорядок, стены не отделаны, а личные вещи и бытовые предметы семьи свалены в беспорядке.

