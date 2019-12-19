Стала известна судьба детей из семьи со складом оружия под Гатчиной

Старших детей из многодетной семьи в Гатчине Ленинградской области, отца которых заподозрили в насилии над дочерью и незаконном обороте оружия, заберет из больницы их тетя. О судьбе детей рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Кузнецова также назвала ситуацию «вопиющей».

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Ранее стало известно, что дети из многодетной семьи не ходили в школу, а занимались дома с матерью или самостоятельно. Детям позволяли гулять только на придомовой территории, а покидать ее разрешалось лишь с матерью, когда они ходили в церковь. Дети также рассказали, что отец бил мать и старших братьев, но не трогал девочек.

16 декабря полицейские и следователи пришли в дом к семье из деревни Химози под Гатчиной. На них пожаловалась соседка, сообщившая, что местный житель насилует своего ребенка. По данным RT, девочке 13 лет. Возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетней. Всего в семье воспитываются восемь детей.

При обыске в доме также был обнаружен склад с оружием, боеприпасы, бронежилеты, множество икон. Кроме того, там находились тир в подвале и площадка с канатами и шведской стенкой.

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