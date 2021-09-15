Переодевавшийся женщиной убийца россиянки получил 16 лет колонии

В Свердловской области к 16 годам колонии и штрафу в 2 миллиона рублей приговорили жителя Красноуфимска, который убил свою знакомую, а потом переоделся в принадлежавшие ей вещи. Об этом в среду, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Как уточняет издание Znak.com, осужденный — 35-летний житель города Полевской Владимир Ерофеев.

По данным следствия, у Ерофеева, который ранее уже был судим за разбой, возникли проблемы с крупным долгом перед микрофинансовой организацией. Из разговора со своей знакомой, 30-летней Дарьей Храмцевой, он узнал, что та взяла кредит на покупку автомобиля — так у мужчины возник мотив для преступления.

Ерофеев приехал к ней домой и, когда Храмцева открыла дверь, зарубил ее топором. После этого он забрал банковскую карту жертвы. В целях маскировки Ерофеев ходил снимать наличные из банкомата в женском платье — он опасался, что через встроенные камеры снятием крупной суммы заинтересуется служба безопасности банка.

Владимир успел снять 230 тысяч рублей, после чего его поймала полиция. В преступлении задержанный тут же сознался. При этом о крупных долгах Ерофеева не знали ни родственники, ни его гражданская жена — он планировал погасить кредит за счет Храмцевой и оставить этот эпизод в тайне.

8 сентября сообщалось, что Октябрьский районный суд Пермского края перевел из изолятора в психиатрический стационар 16-летнего подростка, который зарубил топором родителей и младшую сестру. Его направят на принудительное лечение.