Силовые структуры
 
Последние новости
Собянин оценил возможность объединения Москвы и Подмосковья
Организаторы теракта в Париже потребовали «обращаться с ними как с людьми»
Муж и жена сделали коррекцию зрения и не узнали друг друга
Раскрыты сроки выхода дорогой консоли PlayStation
Две компании не поделили тела замороженных ради воскрешения россиян
На площади трех вокзалов в Москве построят четвертый
Уличная камера засняла случайно показавшую нижнее белье соседям девушку
Дмитрий Певцов выступил за цензуру в искусстве
Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги
Россиянка отдала подставному курьеру 80 тысяч рублей 
Новости партнеров
Прослушать новость

Зарубивший топором семью российский подросток избежал колонии

Суд отправил убившего свою семью в Пермском крае подростка в психиатрический стационар
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Октябрьский районный суд Пермского края принял решение перевести из-под стражи в психиатрический стационар на принудительное лечение 16-летнего подростка, зарубившего топором своих родителей и младшую сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у молодого человека имеется хроническое психическое расстройство, поэтому в момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд установил тот факт, что в момент преступления он был невменяем.

1 марта 2021 года в частном жилом доме в поселке Октябрьский были обнаружены тела семейной пары и их 12-летней дочери. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего») и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

По версии следствия, молодой человек ударил топором свою мать и отца. От полученных рубленых ран потерпевшие скончались на месте. После расправы над родными несовершеннолетний похитил через приложение в телефоне матери с банковского счета 10 тысяч рублей.

После того как 12-летняя сестра подростка вернулась из школы, он ударил ее топором по голове и телу. Она скончалась на месте. После расправы над родственниками молодой человек уехал из поселка на такси.

3 марта он был задержан в Екатеринбурге. На допросе подросток дал признательные показания, а мотивом совершения убийств назвал семейные конфликты.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыт мотив зарубившего топором свою семью российского подростка
Раскрыты подробности расправы российского школьника над своей семьей
Подозреваемый в жестоком убийстве российской семьи подросток задержан
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
10:49 7 сентября

Пропавших по дороге из школы в Киселевске девочек нашли мертвыми

10:45 7 сентября

Генерал МВД отдал приказ о масштабной проверке соцсетей российских полицейских

10:28 7 сентября

Появилось видео допроса ФСБ подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму

Силовые структуры00:0115 мая

Отступники в законе.

Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
09:46 7 сентября

ФСБ возложила вину за диверсию на газопроводе в Крыму на украинскую разведку

09:31 7 сентября

После пропажи двух российских школьниц заведено дело

08:50 7 сентября

Россиянин забил до смерти молотком сестру с племянницей и сдался полиции

Силовые структуры00:0311 мая

«Их жизнь на зоне не стоит и гроша».

12 лет назад застрелили вора в законе Япончика. Как сегодня судят его убийц?
08:44 7 сентября

Адвокат бизнесмена Быкова прокомментировал приговор по делу о двойном убийстве

05:39 7 сентября

Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве

23:20 6 сентября

Россиянин избивал собственных детей и изуродовал им лица

Россия
Две московские криофирмы не поделили десятки замороженных трупов
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
Россиянам назвали опасные причины одышки
«Рванул в воду за сорвавшимся человеком»
Путин, Мишустин, Кадыров и другие известные люди — о гибели главы МЧС Зиничева
Психолог объяснила поведение сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки в МГУ
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
Выжившая 10-летняя девочка раскрыла подробности взрыва газа в Ногинске
Все материалы
Мир
В Индонезии десятки человек погибли из-за пожара в тюрьме
В Мексике из-за наводнения пострадали более 30 тысяч человек
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Экс-посол Макфол заявил о желании России уничтожить НАТО
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Премьер Польши заявил о желании России превратить соседей в марионетки
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Все материалы
Бывший СССР
В Латвии отказались содействовать Минску в расследовании геноцида белорусов
Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
Белорус бросил в милицейский автобус пивной бокал и получил два года колонии
Марии Колесниковой впервые за год разрешили встретиться с родственниками
«Украина останется форпостом Запада»
Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
Все материалы
Экономика
Китай решил добить целую отрасль
Institutional Investor признало лидерство аналитики Сбера на фондовом рынке РФ
Украинский банк «Конкорд» оказался под угрозой санкций платежных систем
Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Опытного российского сыщика лишили звания полковника и приговорили к шести годам
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Подсобного рабочего отдадут под суд за убийство генерала ФСИН
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Эксперт назвал причины всплеска педофилии в России
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
Эксперт назвал педофилию неизлечимой и предложил два способа борьбы с ней
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Смолов описал Карпина тремя словами
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
Денис Мацуев
Промо
Звездная карта.
Знаменитые дирижеры, солисты и оркестры со всего мира: как фестиваль InClassica отмечает 10-летие
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Кремль прокомментировал блокировку сайта «Умного голосования»
Комик Мирзализаде решил обжаловать пожизненный запрет на въезд в Россию
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Хованскому продлили срок содержания в СИЗО
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Наркоторговец заснул на телефоне и случайно сдался полиции
Кот свалился в колодец вместе с леопардом и дал ему отпор
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
53-летняя женщина вышла в финал конкурса красоты и раскрыла секрет молодости
Медсестра оплатила лечение больной матери продажей своих откровенных снимков
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Все материалы
Haval не попал в рейтинг самых качественных китайских автомобилей
Забытые концепты: Mercedes-Benz Auto 2000
Избранное на Моторе: автомобиль нового тысячелетия родом из 1981-го
АвтоВАЗ поддержит швейцарцев, которые участвуют в «Дакаре» на Lada Niva
Вообще без бензина: интересные автомобили автосалона в Мюнхене
BMW из вторсырья и Porsche с кузовом из льна
В России начались продажи обновленного Kia Cerato
Мечта коллекционера: тестируем редкий Porsche 911 Targa
В руках редакторов Мотора побывал 911 Targa 4S Heritage Design
Раскрыты комплектации и цены обновленного Skoda Kodiaq
Все материалы
Среда обитания
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
В Тюменской области испекут гигантский баурсак
В бывшем военном городке в Новосибирске появится музей современного искусства
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Дон выпустили 10 тысяч краснокнижных мальков
Все материалы