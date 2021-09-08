Зарубивший топором семью российский подросток избежал колонии

Октябрьский районный суд Пермского края принял решение перевести из-под стражи в психиатрический стационар на принудительное лечение 16-летнего подростка, зарубившего топором своих родителей и младшую сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у молодого человека имеется хроническое психическое расстройство, поэтому в момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд установил тот факт, что в момент преступления он был невменяем.

1 марта 2021 года в частном жилом доме в поселке Октябрьский были обнаружены тела семейной пары и их 12-летней дочери. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, малолетнего») и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).

По версии следствия, молодой человек ударил топором свою мать и отца. От полученных рубленых ран потерпевшие скончались на месте. После расправы над родными несовершеннолетний похитил через приложение в телефоне матери с банковского счета 10 тысяч рублей.

После того как 12-летняя сестра подростка вернулась из школы, он ударил ее топором по голове и телу. Она скончалась на месте. После расправы над родственниками молодой человек уехал из поселка на такси.

3 марта он был задержан в Екатеринбурге. На допросе подросток дал признательные показания, а мотивом совершения убийств назвал семейные конфликты.