В убийстве девочки в Ленинградской области 13 лет назад заподозрен сын судьи

В Кингисеппе Ленинградской области суд арестовал 57-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки, совершенном 13 лет назад. Об этом сообщает 47news.

Мужчина является сыном судьи, проработавшей долгое время в городском суде и скончавшейся в 2014 году. Его задерживали по подозрению в причастности к исчезновению школьницы еще в 2008 году, когда ее тело было найдено в парке. На странного мужчину указали соседи — он подглядывал в бинокль за пляжем, навязчиво преследовал девушек. Его защитником стала мать, которая в то время работала еще адвокатом. Она сумела убедить следователя в отсутствии доказательств причастности ее сына к преступлению.

Спустя 13 лет Следственный комитет России вновь изучил материалы дела и задержал мужчину. На допросе он полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах расправы. По словам подозреваемого, школьница постоянно ходила через парк из-за гуляющих там лошадей. Этим он и воспользовался, чтобы заманить девочку в свою квартиру 27 июня 2008 года. Мужчина сказал ей, что у него дома много книг про лошадей. Он напал на нее, но она оказала сопротивление, и насильник ее задушил. Вечером того же дня, когда девочку уже искали, подозреваемый вынес тело на улицу и оставил там.

Ранее 22 октября сообщалось о раскрытии этого преступления и задержании подозреваемого.