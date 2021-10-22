В Ленинградской области спустя 13 лет поисков задержали убийцу и насильника

В Ленинградской области раскрыто убийство с изнасилованием, которое произошло 13 лет назад

В Ленинградской области задержали убийцу и насильника спустя 13 лет поисков — мужчина надругался над школьницей в городе Кингисепп, но по горячим следам вычислить преступника не удалось. Об этом в пятницу, 22 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области.

Там пояснили, что за долгие годы следователи и криминалисты, не имея на руках неоспоримых доказательств или улик, проводили системный анализ противоречий, которые встречались в показаниях по этому делу. Более того, сыщикам пришлось составить психологический портрет каждого, кто имел отношение к жертве.

В итоге ряд сложных судебных экспертиз помог в совокупности с другими доказательствами восстановить картину произошедшего и установить убийцу. Им оказался ранее не судимый местный житель.

По данным следствия, в июле 2008 в парке «Романовка» в Кингисеппе было обнаружено тело убитой 10-летней девочки. Следователи сразу предположили, что ее изнасиловали, позже экспертиза подтвердила эти догадки.

Убийцу тогда не смогли найти, предварительное следствие по делу зашло в тупик. Спустя несколько лет предварительное следствие было приостановлено, следователям так и не удалось установить подозреваемых. Однако в 2016 году уголовное дело возобновили — им занялась межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений.

Сейчас подозреваемый задержан, следствие просит суд на время расследования поместить его в изолятор.