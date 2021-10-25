Расчленивший подругу в Оренбургской области показал расправу на видео

СКР: подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Орске заключен под стражу

Подозреваемый в убийстве и расчленении подруги в Орске Оренбургской области 42-летний местный житель Игорь Репин показал на следственном эксперименте обстоятельства совершенного им преступления. Оперативное видео опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что мужчина и следователь находятся в квартире, где была совершена расправа. Следователь спрашивает подозреваемого: «Куда вы дели орудие преступления, которым оглушили потерпевшую?», мужчина показывает. Далее он несет манекен, изображающий жертву, в ванную комнату, после чего подозреваемый говорит, что вынес чемодан с телом женщины на улицу и выбросил.

По ходатайству следствия Репину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 21 октября Репин в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире поссорился с 39-летней подругой. В ходе конфликта он ее избил, после чего задушил ремнем. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вынес в чемодане на улицу.

На следующий день останки случайно нашли дети, игравшие на улице.