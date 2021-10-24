Появилось видео тащившего чемодан с телом убитой россиянки подозреваемого

СКР показал видео подозреваемого, который тащит чемодан с телом убитой женщины в Орске

Попытка подозреваемого скрыть убийство женщины в Орске попала на камеры видеонаблюдения. Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал запись.

На кадрах видно, как мужчина тащит тяжелый чемодан. Позже дети случайно обнаружат там расчлененное тело женщины. Спасатели МЧС вскрывают квартиру задержанного мужчины, следственная бригада проводит там осмотр. Подозреваемый на допросе у следователя.

В квартире задержанного силовики нашли молоток для мяса и ножи. Предположительно, это орудие убийства. Мужчина признался в преступлении, отмечает «360».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Ранее 24 октября сообщалось, что следствие установило личность погибшей — ею оказалась 39-летняя жительница Орска. По подозрению в причастности к убийству задержан ее 42-летний знакомый.

23 октября расчлененное тело девушки обнаружили дети. Они рассказали, что случайно наткнулись на чемодан и ради интереса открыли его. Увидев, что внутри, они поспешили рассказать обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.