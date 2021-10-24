Очевидица рассказала о содержимом чемодана с расчлененной женщиной в Орске

Жительница Орска рассказала о содержимом чемодана с останками женщины, который во время игры случайно нашли дети. Об этом очевидица, которую позвали на опознание тела, сообщила в беседе с РЕН ТВ.

На кадрах женщина говорит, что подошла поближе и увидела расчлененный труп в чемодане. Погибшая лежала лицом вниз. Внучка ей сказала, что они с друзьями играли и увидели чемодан. Позднее любопытные дети его открыли.

Ранее Следственный комитет России (СКР) опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как мужчина тащит тяжелый чемодан. Следствие установило личность погибшей — ею оказалась 39-летняя жительница Орска. По подозрению в причастности к убийству задержан ее 42-летний знакомый. В его квартире силовики нашли молоток для мяса и ножи. Мужчина признался в преступлении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

23 октября расчлененное тело девушки обнаружили дети. Они рассказали, что случайно наткнулись на чемодан и ради интереса открыли его. Увидев, что внутри, они поспешили рассказать обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.