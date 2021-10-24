Силовые структуры
 
Последние новости
В Германии назвали способ избавить ЕС от газового давления России
Экономист предрек введение в России талонов на продукты
Гигантская очередь у посольства в Москве попала на видео 
В Госдуме обвинили США в усугублении дипломатической напряженности
Федор Емельяненко ответил на слова Нурмагомедова о слишком быстром нокауте
Бастрыкин потребовал дополнительных мер по выдаче Исмаилова
Европа испугалась переключения фокуса США с России на Китай
Российский политолог назвал условие возврата Курильских островов Японии
Заслуженные летчики назвали самые надежные пассажирские самолеты
Новости партнеров

Очевидица рассказала о содержимом чемодана с расчлененной женщиной в Орске

РЕН ТВ: женщина рассказала, что подошла поближе и увидела расчлененный труп в чемодане
Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Орска рассказала о содержимом чемодана с останками женщины, который во время игры случайно нашли дети. Об этом очевидица, которую позвали на опознание тела, сообщила в беседе с РЕН ТВ.

На кадрах женщина говорит, что подошла поближе и увидела расчлененный труп в чемодане. Погибшая лежала лицом вниз. Внучка ей сказала, что они с друзьями играли и увидели чемодан. Позднее любопытные дети его открыли.

Ранее Следственный комитет России (СКР) опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как мужчина тащит тяжелый чемодан. Следствие установило личность погибшей — ею оказалась 39-летняя жительница Орска. По подозрению в причастности к убийству задержан ее 42-летний знакомый. В его квартире силовики нашли молоток для мяса и ножи. Мужчина признался в преступлении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

23 октября расчлененное тело девушки обнаружили дети. Они рассказали, что случайно наткнулись на чемодан и ради интереса открыли его. Увидев, что внутри, они поспешили рассказать обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Предыстория: Появилось видео тащившего чемодан с телом убитой россиянки подозреваемого
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилось видео тащившего чемодан с телом убитой россиянки подозреваемого
Личность убитой в Орске женщины установили
Подозреваемого в убийстве девушки в Орске задержали
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
10:0122 октября

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

09:3822 октября

Россиянка из ревности до смерти забила соседку и получила срок

09:1722 октября

Вымогатели похитили россиянина ради шести миллионов рублей

Силовые структуры00:0517 августа

Сибирский форсаж.

Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
07:0722 октября

Замдиректора ЦЭНКИ по итогам проверки «Роскосмоса» заключен под стражу

23:0721 октября

Убившая школьницу в Вологде россиянка рассказала о смертельной болезни

21:3521 октября

Россиянка обвинила прапорщика в надругательстве над ее дочерями

Силовые структуры00:0112 августа

«Они, говоря по-русски, борзеют»

Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
21:3421 октября

Россиянин получил 24 года за убийство родителей и надругательство над дочерью

20:2521 октября

На Урале изъяли 12,5 тонны суррогатного алкоголя после 26 смертельных отравлений

19:2221 октября

Следователи завели дело из-за утонувшего на вечеринке в бассейне россиянина

Россия
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Набиуллина после повышения ставки пришла на пресс-конференцию с «оружием»
В Европе заявили о новой угрозе миллионам рабочих мест
Поездки на «Ситимобил» стали дешевле со SberPay
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Альфа-Банк впервые вышел с phygital-моделью в новые города
Все материалы
Силовые структуры
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Абсолютно новый Range Rover впервые показали на видео
Повелитель всех розеток: G-Class на электричестве!
Обзор самого неожиданного «Гелика» и его сравнение с олдскульным G 500
Автопарк ГИБДД России пополнился огромной партией Hyundai Solaris
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
В продаже появилась новая Honda Civic 1990 года выпуска
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
BMW привезет в Россию первую электрическую «эмку»
Все материалы
Среда обитания
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы