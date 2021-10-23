Российские дети нашли чемодан с расчлененным телом молодой женщины

В Орске дети наткнулись на чемодан и обнаружили внутри расчлененное тело девушки

В городе Орск Оренбургской области найден чемодан с расчлененным телом молодой женщины. Об этом в субботу, 23 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал в максимально короткие сроки установить виновное лицо, на месте работает следственная группа. Как сообщает издание «Комсомольская правда», страшную находку обнаружили игравшие во дворе дома на улице Станиславского дети.

Они рассказали, что случайно наткнулись на чемодан и ради интереса открыли его. Увидев, что внутри, они поспешили рассказать обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По предварительным данным, у тела девушки отсутствует голова.

7 октября сообщалось, что Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление об аресте обвиняемого в убийстве и расчленении жены российского врача Александра Земченкова.