Суд отменил арест обвиняемого в расчленении жены российского врача

Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление об аресте обвиняемого в убийстве и расчленении жены российского врача Александра Земченкова. Об этом в четверг, 7 октября, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Обвиняемый — главный нефролог Санкт-Петербурга и заведующий отделением Мариинской больницы Александр Земченко — на заседании суда, где рассматривалась апелляция, не присутствовал, его интересы представлял адвокат. Он настаивал на помещении своего клиента под домашний арест.

С этим согласился и потерпевший — 92-летний отец пропавшей супруги Земченкова Ирины. Мужчина заявил, что ему нужна правда и, если следствие докажет, что зять виновен, он будет добиваться для него пожизненного заключения. Если же доказательств нет, то ему непонятна причина содержания Земченкова под стражей. Пенсионер согласился с домашним арестом для обвиняемого.

Несмотря на возражения прокуратуры, суд отменил постановление Октябрьского суда об аресте и направил материалы на новое рассмотрение. Но решение городского суда не означает немедленного освобождения из СИЗО. Это может случиться только после нового рассмотрения в районном суде.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков убил супругу после ссоры. Затем он расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрение, врач обратился с заявлением о пропаже жены в полицию, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления мужчина съехался с новой возлюбленной.

Однако в апреле 2021 года Земченков заявил, что дал признательные показания из-за давления со стороны следствия.