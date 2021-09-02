Полицейские задержали россиянина по подозрению в расчленении женщины

В Анапе задержали подозреваемого в убийстве женщины, чью руку нашли на мусорном полигоне

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, чью руку обнаружили на мусорном полигоне в Анапе. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Краснодарскому краю.

Управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ («Убийство»).

На городской свалке в промзоне хутора Воскресенский рабочий обнаружил фрагмент руки человека и обратился в полицию. Прибывшие на место эксперты-криминалисты установили, что рука была ампутирована нехирургическим путем и принадлежит 43-летней женщине.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения в районе места проживания предполагаемой жертвы и провели поквартирный обход. Выяснилось, что женщина вела асоциальный образ жизни и проживала с 45-летним мужчиной, который в настоящее время находится под стражей за совершение административного правонарушения по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Подозреваемый сознался в убийстве. На период предварительного следствия он будет находиться под стражей. В настоящее время устанавливается местонахождение останков женщины.