В лесу под Петербургом грибники нашли человеческий скелет в спортивном костюме

Останки пропавшего год назад человека обнаружены в овраге у поселка Комарово в Петербурге

Человеческий скелет в спортивном костюме нашли грибники в лесу Курортного района Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

Днем 22 августа мужчина с сыном сообщили в полицию об останках в овраге рядом с Щучьим озером в поселке Комарово. Прибывшие следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.

Скелет человека находился в спортивном костюме и одном ботинке. При себе у погибшего были найдены документы на имя 49-летнего жителя Петербурга. Родственники сообщили об его исчезновении в ноябре 2020 года.

Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти, проводится доследственная проверка.