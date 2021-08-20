На загородном участке под Петербургом обнаружили останки человека

В Ленинградской области мужчина нашел кости человека на своем дачном участке

Под Санкт-Петербургом на территории загородного дома россиянина обнаружили человеческие кости. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным портала, 19 августа житель деревни Кискелово Всеволожского района Ленинградской области нашел на своем участке останки человека. По словам мужчины, кости, завернутые в пакет, он увидел, когда вскапывал землю.

О находке он рассказал полицейским. Им предстоит установить пол погибшего, давность смерти и обстоятельства погребения тела.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области подростки нашли пакет с костями человека на берегу реки. Они сообщили о своей находке прохожему, который вызвал полицию.