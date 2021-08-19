Тело пропавшей в Тюмени девочки обнаружили в пакете

СК России: тело пропавшей в Тюмени 8-летней девочки было завернуто в пакет

Тело пропавшей восьмилетней девочки, которое было обнаружено в Тюмени, было завернуто в пакет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Ранее Петренко подтвердила, что тело девочки принадлежит пропавшей в конце июня школьнице. По ее словам, тело было найдено 19 августа в пакете на берегу озера Оброчное. Первичные следственные действия позволили установить личность погибшей. Назначен ряд судебных экспертиз.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, ребенок был изнасилован и задушен.

Девочка ушла из дома 30 июня и не вернулась домой. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).