Следователи установили личность убитой школьницы в Тюмени

В СКР подтвердили, что тело убитой в Тюмени девочки принадлежит пропавшей школьнице

Следователи подтвердили, что тело восьмилетней девочки, обнаруженное в Тюмени, принадлежит пропавшей в конце июня школьнице. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, тело ребенка обнаружили 19 августа в пакете на берегу озера Оброчное. Первичные следственные действия позволили установить личность погибшей.

Назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее было опубликовано видео с места обнаружения тела школьницы. На кадрах — участок с густой растительностью из кустов и травы, расположенный у водоема. В нескольких метрах за деревьями видна крыша автозаправочной станции. Отмечалось, что тело обнаружили в двух километрах от дома девочки.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, ребенок был изнасилован и задушен.

30 июня восьмилетняя школьница не вернулась домой. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Материалы дела направлены для расследования в центральный аппарат СКР.

