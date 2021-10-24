Подозреваемого в убийстве девушки в Орске задержали

Полиция Оренбургской области задержала мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Орске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что полицейские установили личность преступника, им оказался 42-летний местный житель. Мужчину задержали недалеко от его дома. Он уже дал признательные показания. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы.

Ранее стало известно, что расчлененное тело девушки обнаружили дети. Они рассказали, что случайно наткнулись на чемодан и ради интереса открыли его. Увидев, что внутри, они поспешили рассказать обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.