Личность убитой в Орске женщины установили

Следователи установили личность убитой женщины, останки которой обнаружили в чемодане в Орске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

Как стало известно, погибшей оказалась 39-летняя местная жительница. Подозреваемый в убийстве 42-летний мужчина, которого задержали ранее, был с ней знаком.

Мужчину задержали недалеко от его дома. Он уже дал признательные показания. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы.

Расчлененное тело девушки обнаружили дети во дворе дома. Они рассказали, что случайно наткнулись на чемодан и ради интереса открыли его. Увидев, что внутри, они поспешили рассказать обо всем родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.