Убитую в Москве семью связали с фигурирующим в уголовном деле банкиром

РЕН ТВ: установлены личности убитой в Москве семьи, среди них есть банкир Михаил Яхонтов

В Москве убита семья банкира Михаила Яхонтова из «Смоленского банка». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на телах множественные ножевые ранения.

Яхонтов в 2016 году фигурировал в уголовном деле о преднамеренном банкротстве «Смоленского банка». Тогда следователи посчитали, что топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в числе которых был Яхонтов, занимались выводом денег за границу. По мнению правоохранителей, на счета подконтрольных иностранных компаний ушло свыше 600 миллионов рублей.

Ранее во вторник, 26 октября, сообщалось, что на Мосфильмовской улице в жилом доме найдены убитыми трое человек. В квартире обнаружены тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка. Семья не выходила на связь с 24 октября.

Уже возбуждено уголовное дело. На место преступления прибыл руководитель московского управления СКР Андрей Стрижов. Также на месте ведут осмотр следователи и криминалисты.