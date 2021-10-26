У убитого в Москве банкира был долг в несколько миллиардов рублей

Baza: у убитого вместе с семьей в Москве банкира Яхонтова был долг в 2 млрд рублей

У бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, убитого в своей квартире вместе с женой и сыном, был долг в размере двух миллиардов рублей после приговора по делу о выводе денег. Об этом сообщает издание Baza.

Семья банкира не выходила на связь с 24 октября, обеспокоенные друзья взяли ключи у домработницы и поехали проведать семью.

Тело Яхонтова лежало в коридоре у двери, голова его была накрыта подушкой. У его жены имелись ножевые ранения, а у их 8-летнего сына была сломана шея, пишет Baza.

В 2016 году Яхонтова судили за вывод денег из «Смоленского банка» и преднамеренное банкротство. Он был осужден на шесть лет заключения. Его также обязали выплатить по гражданскому иску больше двух миллиардов рублей.

По данным Telegram-канала Mash, банкир должен был 8,5 миллиарда рублей, и он объявил себя банкротом.

Ранее 26 октября СКР сообщил о возбуждении уголовного дела после тройного убийства.

