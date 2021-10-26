Раскрывшего громкие дела полковника МВД нашли убитым в Москве

В Новой Москве найден убитым в собственной бане экс-замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковник Алексей Новосельцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что его закололи ножом. На теле имеются ранения в сердце и горло, на голове синяки. Его нашла дочь, которая приехала на дачу, где в последнее время жил полковник, после того как отец перестал отвечать на звонки.

Приоритетная версия убийства — месть преступников за старые уголовные дела. Новосельцев участвовал в расследовании громких дел — именно он раскрыл убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был застрелен киллером 18 октября 2002 года около офиса представительства области на Новом Арбате в Москве.