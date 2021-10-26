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Названы версии убийства полковника МВД в Новой Москве

СК рассматривает в качестве версий убийства полковника МВД Новосельцева месть и ограбление
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Кадр: Telegram-канал «112»

Следователи рассматривают две версии убийства экс-замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Алексея Новосельцева, которого нашли мертвым в бане на даче в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Среди причин — месть преступников за старые уголовные дела и ограбление. Следователи установили, что неизвестные перелезли через забор и попали на приусадебный участок.

Следы крови были найдены в нескольких комнатах, а тело полковника лежало в бане. У него были ранения в сердце и горло, а на голове заметны синяки. Предполагается, что преступники пытали Новосельцева.

Следствие работает над установлением подозреваемых. Сотрудники полиции приступили к проверке проживающих рядом гастарбайтеров для отработки второй версии об ограблении.

«112» публикует видео с места убийства. На кадрах видна дача, где в последнее время затворником жил Новосельцев. Он избегал общения.

26 октября сообщалось, что его нашла дочь, обеспокоенная тем, что отец перестал отвечать на звонки.

Новосельцев участвовал в расследовании громких дел — именно он раскрыл убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, который был застрелен киллером 18 октября 2002 года около офиса представительства области на Новом Арбате в Москве.

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Предыстория: Раскрывшего громкие дела полковника МВД нашли убитым в Москве
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