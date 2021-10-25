Охотника на силовиков посадили на 22 года за убийство курсанта МВД в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя Антона Головырцева, охотившегося на силовиков из-за ненависти к ним как к представителям власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным прокуратуры, мужчина жил на деньги от сдачи родительской квартиры в аренду, нигде не работал и не учился. Он был радикалом, читал экстремистскую литературу и негативно относился к полицейским. В 2010 году Головырцев купил газовый пистолет, стреляющий боевыми патронами. Весной 2015 года он вместе с сообщником Николаем Мотовиловым решил мстить силовикам в знак несогласия с существующей властью. Они заложили две бомбы у постов ГИБДД. Одна из них на Каменноостровском проспекте дала осечку, а вторая на Кантемировской улице взорвалась, пострадала проходившая мимо женщина. Бомбистов задержали. Уже в ходе следствия выяснилось, что Головырцев в 2014 году убил курсанта МВД.

Он выследил полицейского, когда тот вышел из метро «Комендантский проспект». Курсант был в форменном обмундировании. Головырцев подошел к нему вплотную и выстрелил ему в голову из переделанного пистолета.

В 2018 году его и Мотовилова осудили на 19 лет за бомбы, а теперь Головырцеву добавили срок за расправу над полицейским.