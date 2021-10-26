Появилось видео с места убийства банкира Яхонтова и его семьи в Москве

Работа следственной бригады на месте убийства банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве попала на видео. Кадры оперативной съемки во вторник, 26 октября, «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах. На записи видно, как сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят осмотр места преступления.
Убийство банкира и его семьи в элитном московском доме
Семья Яхонтова — бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» — перестала выходить на связь 24 октября. Обеспокоенные друзья взяли ключи у домработницы и поехали проведать Яхонтовых. Тело главы семьи лежало в коридоре у двери, его голова была накрыта подушкой. На теле супруги банкира были видны ножевые ранения, а у ее восьмилетнего сына была сломана шея.
По факту тройного убийства столичный главк СКР возбудил уголовное дело. На место преступления прибыл руководитель главка Андрей Стрижов.
Миллиардные долги Яхонтова
В 2016 году Яхонтова судили за вывод денег из «Смоленского банка» и его преднамеренное банкротство. Следователи посчитали, что топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в числе которых был Яхонтов, занимались выводом денег за границу.
Его также обязали выплатить по гражданскому иску более двух миллиардов рублей. В свою очередь Telegram-канал Mash отмечает, что общая сумма долга банкира достигала 8,5 миллиарда рублей, поэтому он объявил себя банкротом.