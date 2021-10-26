Появилось видео с места убийства банкира Яхонтова и его семьи в Москве

Работа следственной бригады на месте убийства банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве попала на видео. Кадры оперативной съемки во вторник, 26 октября, «Ленте.ру» предоставил источник в правоохранительных органах. На записи видно, как сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят осмотр места преступления.

Убийство банкира и его семьи в элитном московском доме

Семья Яхонтова — бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» — перестала выходить на связь 24 октября. Обеспокоенные друзья взяли ключи у домработницы и поехали проведать Яхонтовых. Тело главы семьи лежало в коридоре у двери, его голова была накрыта подушкой. На теле супруги банкира были видны ножевые ранения, а у ее восьмилетнего сына была сломана шея.

По данным следствия, днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка. У всех имеются признаки насильственной смерти.

По факту тройного убийства столичный главк СКР возбудил уголовное дело. На место преступления прибыл руководитель главка Андрей Стрижов.

Миллиардные долги Яхонтова

В 2016 году Яхонтова судили за вывод денег из «Смоленского банка» и его преднамеренное банкротство. Следователи посчитали, что топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации, в числе которых был Яхонтов, занимались выводом денег за границу.

По мнению правоохранителей, на счета подконтрольных иностранных компаний ушло свыше 600 миллионов рублей. Яхонтова приговорили к шести годам заключения, которые он отсидел полностью.

Его также обязали выплатить по гражданскому иску более двух миллиардов рублей. В свою очередь Telegram-канал Mash отмечает, что общая сумма долга банкира достигала 8,5 миллиарда рублей, поэтому он объявил себя банкротом.

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