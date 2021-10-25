Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде оставила послание о смерти на стене

В квартире подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде следователи нашли выцарапанное на стене послание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СК).

40-летняя Ульяна Ланская оставила надпись: «Будьте вы смертны». По версии следствия, она нанесла множественные ранения ножом ребенку. Там же было обнаружено тело ребенка.

21 октября сообщалось, что женщина объяснила мотив убийства смертельным заболеванием. По словам Ланской, вся ее семья умерла от заболевания раком, и она также страдает от смертельного диагноза. «Я поняла, что не хочу умирать одна. Поэтому и убила ребенка», — пояснила женщина. Она добавила, что девочка «вызывала неприязнь», а своим жестоким убийством она «хотела оставить след в истории».

16 октября женщина встретила на улице незнакомую девочку, заманила к себе в квартиру и там жестоко убила. Обвиняемую задержали в Карелии и доставили в Вологду. Ее арестовали и отправили на психиатрическую экспертизу для определения степени вменяемости.