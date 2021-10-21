Убившая школьницу в Вологде россиянка рассказала о смертельной болезни

Убившая девятилетнюю школьницу в Вологде россиянка: я поняла, что не хочу умирать одна

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки 40-летняя Ульяна Ланская рассказала о мотивах преступления. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Ланской, вся ее семья умерла от заболевания раком, и она также страдает от смертельного диагноза. «Я поняла, что не хочу умирать одна. Поэтому и убила ребенка», — пояснила женщина. Она добавила, что девочка «вызывала неприязнь», а своим жестоким убийством она «хотела оставить след в истории».

16 октября женщина встретила на улице незнакомую девочку, заманила к себе в квартиру и там жестоко убила. Обвиняемую задержали в Карелии и доставили в Вологду. 18 октября стало известно, что пропавшую двумя днями ранее школьницу нашли мертвой.

Во время поиска убийцы в Следственном комитете (СК) возбудили сразу два уголовных дела — по факту халатности сотрудников органов системы профилактики и по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») против матери девочки, которая не уделяла внимания ребенку. Женщина сообщила о пропаже дочери лишь на следующий день.